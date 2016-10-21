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"Шахтер" стал лучшей командой Лиги Европы после трех туров

21 октября в 16:12

По итогам первого круга "горняки" набрали максимум очков.

2010
"Шахтер" идет без потерь
ФК Шахтер
Донецкий "Шахтер" стал лучшей командой Лиги Европы после трех матчей - первого круга группового этапа.

В трех поединках "горняки" добыли три победы при разнице мячей 8:0. При этом "Шахтер" остается единственной командой турнира, которая еще не пропускала голов в свои ворота.

По три победы в групповом этапе также одержали "Шальке" Евгения Коноплянки и "Зенит" Мирчи Луческу. Но если у команды Паулу Фонсеки разница мячей составляет "+8", то у "Шальке" - "+4", а у "Зенита" - "+7".

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Напомним, в стартовых трех турах "Шахтер" обыграл "Коньяспор" (1:0), "Брагу" (2:0) и "Гент" (5:0).

По материалам: Tribuna.com
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Тэги Шахтер Лига Европы Зенит Шальке
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