"Шахтер" стал десятикратным чемпионом Украины

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"Горняки" обыграли "Зарю".

"Шахтер" вернул чемпионский титул ФК Шахтер

В матче 28-го турав Харькове "Шахтер" переиграл "Зарю" со счетом 3:2, тем самым оформив досрочное чемпионство.

Первый тайм прошел с полным преимуществом "Шахтера. "Горняки" методично давили на ворота "Зари", что в итоге и вылилось в забитый Феррейрой гол. После перерыва рисунок игры не изменился, а "оранжево-черные" еще дважды огорчили команду Вернидуба. Стоит отдать должное футболистам "Зари", которые в концовке сумели отыграть два мяча, но на большее луганчан не хватило.

Таким образом, донецкий "Шахтер" за четыре тура до конца чемпионата стал недосягаемым для своих соперников, и в десятый раз стал чемпионом Украины.

"Шахтер" – "Заря" – 3:2

Голы: Феррейра, 38, Исмаили, 52, Ордец, 55 - Харатин, 80, Бонавентуре, 88

"Шахтер": Пятов, Срна, Ордец, Ракицкий, Исмаили, Степаненко, Малышев, Тайсон (Патрик, 74), Марлос (Зубков, 90+2), Бернард, Феррейра (Бланко Лещук, 84)

"Заря": А. Шевченко, Опанасенко, Шершень (Сухоцкий, 61), Пилявский, Форстер, Харатин, Бабенко, Калитвинцев, Липартия, Паулиньо, Бонавентуре

Ранее, в 28-м туре "Волынь" проиграла "Ворскле", а "Олимпик" минимально обыграл "Черноморец.