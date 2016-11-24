"Шахтер" разгромил "Коньяспор" в Лиге Европы

"Горняки" добыли пятую подряд победу в своей группе.

Футболисты "Шахтера" были на голову сильнее соперника ФК Шахтер

Донецкий "Шахтер" провел матч пятого тура группового этапа Лиги Европы. Во Львове дончане встречались с "Коньяспором" и

"Шахтер" уже гарантировал себе первое место в группе, поэтому результат в двух последних поединках не имеет никакого значения для донецкой команды. Пауло Фонсека дал возможность проявить себя нескольким перспективным резервистам, среди которых оказались кипер Шевченко, а также полевые Матвиенко и Борячук.

Отсутствие нескольких лидеров не слишком сказалось на действиях дончан. Хозяева чаще владели мячом и реализовали четыре голевых эпизода. На 10-й минуте подача с фланга завершилась автоголом от Бардакчи, который отправил мяч в сетку ворот плечом. До перерыва "горняки" удвоили счет - Дентиньо точно пробил в касание после паса Тайсона.

На 66-й минуте "Шахтер" сделал счет разгромным, когда подачу со штрафного от Срны головой замкнул Эдуардо, а точку поставил Бернард - бразилец вошел в штрафную после паса Борячука и красиво перебросил кипера.

"Шахтер" - "Коньяспор" - 4:0

Голы: Бардакчи, 10 (в свои ворота), Дентиньо, 36, Эдуардо, 66, Бернард, 74

"Шахтер": Шевченко, Срна, Ордец, Кривцов, Матвиенко, Тайсон (Эдуардо, 64), Малышев, Коваленко (Танковский, 46), Бернард, Дентиньо, Борячук (Степаненко, 79)

"Коньяспор": Кырынтылы, Шахинер, Ай, Бардакчи, Услу, Мбамба, Чамдалы (Меха, 16), Фындыклы, Хадзиахметович, Милошевич (Сонмез, 63), Хора (Байич, 83)

Предупреждения: Борячук, Коваленко, Срна, Степаненко

Напомним, в другом матче дня "Заря" на выезде уступила "Фенербахче".