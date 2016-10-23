"Шахтер" пытался купить Неймара - Ахметов

"Горняки" пытались заполучить звезду футбола до перехода бразильца в "Барселону".
"Было два игрока, два больших таланта. Между ними очень тяжело было выбрать, кого именно покупать. Мирча сказал: "Давайте тогда возьмем только Тейшейру, а Косту не будем брать". В итоге мы с ним даже по этому поводу чуть-чуть поскандалили. Я сказал в итоге: "Давай возьмем обоих". И когда мы взяли и Тейшейру, и Косту, то быстрее адаптировался Коста".
"Вообще тогда было три игрока у нас на карандаше - еще был Неймар. Ему было 17 лет, мы сделали предложение "Сантосу": начали с 15 млн евро, дошли до 25. В итоге "Сантос" дал свой отказ", - сказал Ахметов в эфире телеканала "Футбол 1".
Напомним, Неймар перешел из "Сантоса" в "Барселону" в 2013-м году за 57 миллионов евро. 24-летний форвард уже провел в футболке каталонцев 151 матч и забил 91 гол. По итогам 2015 года бразилец попал в финальную тройку претендентов на "Золотой мяч".
Летом стало известно, что бразилец заключил с "Барселоной" новое соглашение на пять лет.Футбол 1