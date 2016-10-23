"Шахтер" пытался купить Неймара - Ахметов

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"Горняки" пытались заполучить звезду футбола до перехода бразильца в "Барселону".

"Сантос" не отпустил Неймара в "Шахтер" Marca

вел переговоры по возможному трансферу нападающего "Сантоса" и сборной Бразилии Неймара, которому на тот момент было 17 лет. Об этом рассказал президент дончан Ринат Ахметов.

"Было два игрока, два больших таланта. Между ними очень тяжело было выбрать, кого именно покупать. Мирча сказал: "Давайте тогда возьмем только Тейшейру, а Косту не будем брать". В итоге мы с ним даже по этому поводу чуть-чуть поскандалили. Я сказал в итоге: "Давай возьмем обоих". И когда мы взяли и Тейшейру, и Косту, то быстрее адаптировался Коста".

"Вообще тогда было три игрока у нас на карандаше - еще был Неймар. Ему было 17 лет, мы сделали предложение "Сантосу": начали с 15 млн евро, дошли до 25. В итоге "Сантос" дал свой отказ", - сказал Ахметов в эфире телеканала "Футбол 1".

Напомним, Неймар перешел из "Сантоса" в "Барселону" в 2013-м году за 57 миллионов евро. 24-летний форвард уже провел в футболке каталонцев 151 матч и забил 91 гол. По итогам 2015 года бразилец попал в финальную тройку претендентов на "Золотой мяч".

Летом стало известно, что бразилец заключил с "Барселоной" новое соглашение на пять лет.