"Шахтер" продлил контракты с защитниками Кривцовым и Ракицким

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Дончане заключили с игроками долгосрочные соглашения.

Ракицкий готов завершить карьеру в "Шахтере" ФК Шахтер

Донецкийсообщил о подписании нового пятилетнего контракта с центральным защитником сборной Украины Ярославом Ракицким.

27-летний футболист заявил, что "горд выступать за "Шахтер" и хотел бы играть за клуб до завершения карьеры". Ракицкий является воспитанником "горняков". С 2009 года защитник провел за донецкую команду 272 мача и забил 12 голов (в текущем сезоне - 27 игр). Кроме того, на счету футболиста 44 матча и 4 гола за национальную сборную Украины.

Вчера, 27 апреля, подпись под соглашением на 4 года поставил защитник Сергей Кривцов, который перешел в "Шахтер" из запорожского "Металлурга" в 2010 году.

За все время футболист сыграл в 94 матчах за "оранжево-черных", в которых забил 8 мячей. Также игрок в 2011 году провел 2 матча за сборную Украины.

Напомним, ранее "Шахтер" вышел в финал Кубка Украины.