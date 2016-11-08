Дентиньо подписал новое пятилетнее соглашение с клубом.

Дентиньо останется в "Шахтере" надолго ФК Шахтер Донецкий "Шахтер" продлил контракт с бразильским полузащитником Дентиньо. О подписании нового соглашения сообщает официальный сайт "горняков".

Новый контракт 27-летнего Дентиньо рассчитан на 5 лет - до 2021 года.

Напомним Дентиньо перешел в "Шахтер" в мае 2011 года. За шесть сезонов бразильский полузащитник провел в составе "горняков" 91 матч и забил 13 голов. Вместе с "Шахтером" Дентиньо завоевал семь титулов. Читайте также: "Шахтер" пытался купить Неймара - Ахметов

В текущем сезоне Дентиньо провел за "горняков" 20 матчей во всех турнирах и забил 4 гола (все - в матчах Премьер-лиги).