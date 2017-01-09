"Шахтер" примет "Сельту" в Харькове

Стадион "Металлист" готов к Лиге Европы.
"Матчи Лиги Европы-2017 по футболу пройдут у нас (надеюсь именно матчи)", - написала Светличная.
Таким образом, первый поединок команд состоится 16 февраля в Виго, а ответный - в Харькове через неделю, 23 февраля. Стоит отметить, что с момента начала боевых действий на Донбассе "Шахтер" покинул Донецк и проводил еврокубковые матчи на "Арене-Львов".
Запрет сроком на два года на проведение международных матчей в Харькове был наложен УЕФА еще в сентябре 2014 года, а теперь срок действия данного распоряжения подошел к концу. На такой шаг руководство УЕФА изначально пошло по причине близости Харькова к зоне АТО.
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