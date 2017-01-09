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"Шахтер" примет "Сельту" в Харькове

9 января в 18:49

Стадион "Металлист" готов к Лиге Европы.

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Харьковские болельщики увидят Лигу Европы
ФК Металлист
Донецкий "Шахтер" проведет ответный поединок против испанской "Сельты" в рамках 1/16 финала Лиги Европы в Харькове на стадионе "Металлист". Об этом сообщила на своей странице в сети Facebook глава Харьковской областной госадминистрации Юлия Светличная.

"Матчи Лиги Европы-2017 по футболу пройдут у нас (надеюсь именно матчи)", - написала Светличная.

Таким образом, первый поединок команд состоится 16 февраля в Виго, а ответный - в Харькове через неделю, 23 февраля. Стоит отметить, что с момента начала боевых действий на Донбассе "Шахтер" покинул Донецк и проводил еврокубковые матчи на "Арене-Львов".

Запрет сроком на два года на проведение международных матчей в Харькове был наложен УЕФА еще в сентябре 2014 года, а теперь срок действия данного распоряжения подошел к концу. На такой шаг руководство УЕФА изначально пошло по причине близости Харькова к зоне АТО.

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Все результаты жеребьевки плей-офф Лиги Европы.

По материалам: facebook.com
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Тэги Шахтер Сельта футбол Харьков
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