"Шахтер" остался без двух запасных вратарей

Никита Шевченко получил травму вслед за Антоном Каниболоцким.
Как сообщает официальный сайт "Шахтера", Шевченко, который является третьим вратарем сборной Украины, улетел в Барселону вместе с руководителем медицинской службы "Шахтера" Артуром Глущенко. Голкипера ждет операция на мениске. Точные сроки восстановления пока не называются.
23-летний Шевченко, напомним, вернулся в "Шахтер" летом этого года. Три предыдущих сезона он провел на правах аренды в воротах "Зари".
Напомним, ранее "Шахтер" также остался без Антона Каниболоцкого, который из-за травмы локтевого сустава выбыл до конца года.
В лазарете "горняков", напомним, находится также капитан Дарио Срна.ФК Шахтер