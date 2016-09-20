Никита Шевченко получил травму вслед за Антоном Каниболоцким.

Шевченко травмировался на тренировке ФК Шахтер

Донецкий "Шахтер" остался без двух запасных вратарей. Никита Шевченко получил травму и выбыл, судя по всему, на длительный период.

Как сообщает официальный сайт "Шахтера", Шевченко, который является третьим вратарем сборной Украины, улетел в Барселону вместе с руководителем медицинской службы "Шахтера" Артуром Глущенко. Голкипера ждет операция на мениске. Точные сроки восстановления пока не называются.

23-летний Шевченко, напомним, вернулся в "Шахтер" летом этого года. Три предыдущих сезона он провел на правах аренды в воротах "Зари".

Напомним, ранее "Шахтер" также остался без Антона Каниболоцкого, который из-за травмы локтевого сустава выбыл до конца года. Читайте также: "Динамо" надолго потеряло Данило Силву

В лазарете "горняков", напомним, находится также капитан Дарио Срна.