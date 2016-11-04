"Шахтер" обыграл "Гент" и досрочно вышел в плей-офф Лиги Европы

"Горняки" одолели соперника, уступая по ходу поединка.

"Шахтер" вышел в плей-офф ФК Шахтер

Донецкий "Шахтер"в рамках четвертого тура группового этапа Лиги Европы. "Горняки" одержали очередную победу, которая позволила им гарантировать себе первое место в группе H.

Все началось для гостей не лучшим образом: уже на 20-й секунде Кулибали выиграл верховую борьбу после навеса с фланга и вывел "Гент" вперед. Дончане не сразу пришли в себя, но в итоге сумели перехватить инициативу и на 36-й минуте Тайсон заработал пенальти, который реализовал Марлос. Через пять минут Тайсон вышел один на один с вратарем и вывел дончан вперед. До перерыва гости фактически убили интригу, когда Степаненко замкнул навес с углового точным ударом головой - 3:1.

В середине второго тайма Фред увеличил преимущество "Шахтера" красивым обводящим ударом, после чего поединок несколько успокоился, но лишь до последней десятиминутки. Сначала Пербе сумел забить второй для бельгийцев мяч, после чего команды обменялись точными ударами Феррейры и Миличевича. Итоговый счет в пользу "Шахтера" - 5:3, а дончане гарантировали себе первое место в группе и выход в плей-офф Лиги Европы.

"Гент" - "Шахтер" - 3:5

Голы: Кулибали, 1, Пербе, 83, Миличевич, 89 - Марлос, 36 (с пенальти), Тайсон, 41, Степаненко, 45+3, Фред, 68, Феррейра, 87

"Гент": Ринне, Нилсен Билле, Гершон, Фоке, Есити, Нето, Деягере (Сеиф, 70), Асаре, Саймон (Ндонгаля, 77), Кулибали (Пербе, 74), Миличевич

"Шахтер": Пятов, Срна, Кучер, Ракицкий (Ордец, 78), Исмаили, Степаненко (Малышев, 72), Фред, Марлос, Тайсон (Дентиньо, 71), Бернард, Феррейра

Предупреждение: Степаненко

Напомним, ранее луганская "Заря" сыграла вничью с "Фейенордом".