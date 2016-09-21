В донецком клубе не хотят, чтобы их обвиняли в попытке заменить "Металлист".

Палкин заявил, что "Шахтер" продолжит ездить по разным городам ФК Шахтер

Донецкий "Шахтер" не будет переезжать в Харьков, где играл против "Динамо" , и проводить там матчи на постоянной основе. Об этом заявил генеральный директор "Шахтера" Сергей Палкин.

"Для нас Харьков - № 1 в сложившихся условиях. Там проживает или имеет возможность приехать из других городов наибольшее количество наших болельщиков. Это, наверное, главный фактор. Конечно, нам предпочтительнее играть в Харькове как можно больше игр. Делаем все возможное, чтобы это произошло.

Почему просто не переехать в Харьков? Если так, то это стоило делать в 2014 году - когда еще существовал "Металлист". Сейчас же многие начинают подменять понятия и говорить, мол, "Шахтер" приехал в наш город, чтобы заменить "Металлист". Я не хочу, чтобы нас в этом обвиняли. Поэтому, думаю, переезжать туда сейчас - неправильно", - сказал Палкин в интервью Tribuna.com.

При этом гендиректор "горняков" подчеркнул, что "Шахтер" был бы не против проводить в Харькове еврокубковые матчи: "У меня был разговор с президентом ФФУ. Он меня заверил, что приложит максимум усилий, чтобы УЕФА разрешил нам играть еврокубковые матчи в Харькове уже в начале следующего года. Если все получится - это будет просто здорово, потому что, как ни крути, но когда во Львов приезжает "Реал", ПСЖ, "Бавария", а затем - "Брага", болельщики уже не так реагируют. А в любом другом городе матч "Шахтера" с "Брагой" в Лиге Европы соберет полный стадион".

Пока же "Шахтер" будет проводить матчи УПЛ в разных городах: "Наша стратегия остается прежней - играть в как можно большем количестве городов. Особенно там, где футбола сейчас нет". Читайте также: В ФФУ хотят вернуть Харькову международный статус

Добавим, что матч 10 тура Премьер-лиги против "Зари", который будет домашним для "Шахтера", "горняки" проведут в Запорожье.