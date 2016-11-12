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"Шахтер" может вернуть бразильца Алана Патрика из аренды

12 ноября в 13:20

Дончане хотят просмотреть игрока во время зимней паузы.

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Фонсека просмотрит Алана Патрика
Globo
Донецкий "Шахтер" пригласил полузащитника Алана Патрика на просмотр. Об этом сообщил агент бразильского футболиста Андре Кари.

"Шахтер" попросил вернуться Алана в команду. Он хочет сделать это в период с 10 по 15 января. Новый португальский тренер команды Паулу Фонсека хочет встретиться с ним, оценить его возможности", - сказал агент.

Стоит отметить, что контракт Патрика принадлежит "горнякам", но футболист выступает на правах аренды за "Фламенго".

"Шахтер" купил полузащитника у "Сантоса" за 4 миллиона евро летом 2011 года, но заиграть в составе дончан Алан Патрик не сумел, а с 2013 года выступает за клубы на родине в качестве арендованного игрока.

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Напомним, ранее "Шахтер" отдал в аренду в "Сан-Паулу" бразильца Веллингтона Нема.

По материалам: Globo
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Тэги Шахтер Алан Патрик футбол
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