"Шахтер" может вернуть бразильца Алана Патрика из аренды

Я уже с ZN.ua

Обзор самых важных и актуальных политических, экономических и социально-культурных событий в Украине и за рубежом.

"Люди, которые голосуют за неудачников, воров, предателей и мошенников, не являются их жертвами. Они соучастники..." Джордж Оруэлл

Дончане хотят просмотреть игрока во время зимней паузы.

Фонсека просмотрит Алана Патрика Globo

пригласил полузащитника Алана Патрика на просмотр. Об этом сообщил агент бразильского футболиста Андре Кари.

"Шахтер" попросил вернуться Алана в команду. Он хочет сделать это в период с 10 по 15 января. Новый португальский тренер команды Паулу Фонсека хочет встретиться с ним, оценить его возможности", - сказал агент.

Стоит отметить, что контракт Патрика принадлежит "горнякам", но футболист выступает на правах аренды за "Фламенго".

"Шахтер" купил полузащитника у "Сантоса" за 4 миллиона евро летом 2011 года, но заиграть в составе дончан Алан Патрик не сумел, а с 2013 года выступает за клубы на родине в качестве арендованного игрока.

Напомним, ранее "Шахтер" отдал в аренду в "Сан-Паулу" бразильца Веллингтона Нема.