"Шахтер" может вернуть бразильца Алана Патрика из аренды

Дончане хотят просмотреть игрока во время зимней паузы.
"Шахтер" попросил вернуться Алана в команду. Он хочет сделать это в период с 10 по 15 января. Новый португальский тренер команды Паулу Фонсека хочет встретиться с ним, оценить его возможности", - сказал агент.
Стоит отметить, что контракт Патрика принадлежит "горнякам", но футболист выступает на правах аренды за "Фламенго".
"Шахтер" купил полузащитника у "Сантоса" за 4 миллиона евро летом 2011 года, но заиграть в составе дончан Алан Патрик не сумел, а с 2013 года выступает за клубы на родине в качестве арендованного игрока.
Напомним, ранее "Шахтер" отдал в аренду в "Сан-Паулу" бразильца Веллингтона Нема.Globo