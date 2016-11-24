"Шахтер" - "Коньяспор": онлайн-трансляция матча

"Горняки" проводят очередной матч в Лиге Европы.

Дончане уже гарантировали себе первое место в группе ФК Шахтер

Сегодня, 24 ноября, донецкий "Шахтер" проводит. Во Львове дончане встречаются с "Коньяспором".

"Шахтер" уже гарантировал себе первое место в группе, поэтому результат в двух последних поединках не будет иметь никакого значения для донецкой команды. Ожидается появление в атаке молодого нападающего Борячука, а также капитана - хорвата Дарио Срны, который не сыграет с "Днепром" в Премьер-лиге из-за дисквалификации, поэтому должен получить игровое время против "Коньяспора".

Туркам необходимо только побеждать, если команда хочет оставить себе шансы на выход в следующую стадию, что может пойти только на пользу хозяевам поля, ведь "Шахтер" умеет действовать в контратакующей манере.

Начало матча - в 20:00

"Шахтер" - "Коньяспор"