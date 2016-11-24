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"Шахтер" - "Коньяспор": онлайн-трансляция матча

24 ноября в 21:11

"Горняки" проводят очередной матч в Лиге Европы.

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Дончане уже гарантировали себе первое место в группе
ФК Шахтер
Сегодня, 24 ноября, донецкий "Шахтер" проводит матч пятого тура группового этапа Лиги Европы. Во Львове дончане встречаются с "Коньяспором".

"Шахтер" уже гарантировал себе первое место в группе, поэтому результат в двух последних поединках не будет иметь никакого значения для донецкой команды. Ожидается появление в атаке молодого нападающего Борячука, а также капитана - хорвата Дарио Срны, который не сыграет с "Днепром" в Премьер-лиге из-за дисквалификации, поэтому должен получить игровое время против "Коньяспора".

Туркам необходимо только побеждать, если команда хочет оставить себе шансы на выход в следующую стадию, что может пойти только на пользу хозяевам поля, ведь "Шахтер" умеет действовать в контратакующей манере.

Начало матча - в 20:00

"Шахтер" - "Коньяспор"

 
По материалам: ZN.UA
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Тэги Шахтер Коньяспор футбол Лига Европы
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