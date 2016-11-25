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"Шахтер" - "Коньяспор": лучшие фото матча

25 ноября в 14:13

"Горняки" продолжают идти без потерь в своей группе.

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Фото ФК Шахтер

Донецкий "Шахтер" провел матч пятого тура группового этапа Лиги Европы. Во Львове дончане встречались с "Коньяспором" и одержали разгромную победу со счетом 4:0.

Отсутствие нескольких лидеров не слишком сказалось на действиях дончан. Хозяева чаще владели мячом и реализовали четыре голевых эпизода. На 10-й минуте подача с фланга завершилась автоголом от Бардакчи, который отправил мяч в сетку ворот плечом. До перерыва "горняки" удвоили счет - Дентиньо точно пробил в касание после паса Тайсона.

На 66-й минуте "Шахтер" сделал счет разгромным, когда подачу со штрафного от Срны головой замкнул Эдуардо, а точку поставил Бернард - бразилец вошел в штрафную после паса Борячука и красиво перебросил кипера.

"Горняки" досрочно гарантировали себе место в плей-офф Лиги Европы, одержав уже пять побед подряд на групповом этапе турнира.

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Результаты всех матчей дня 24 ноября.

По материалам: ФК Шахтер
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Тэги Шахтер Коньяспор футбол Лига Европы фото
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