"Шахтер" - "Коньяспор": лучшие фото матча

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"Горняки" продолжают идти без потерь в своей группе.

Донецкий "Шахтер" провел матч пятого тура группового этапа Лиги Европы. Во Львове дончане встречались с "Коньяспором" и одержали разгромную победу со счетом 4:0.

Отсутствие нескольких лидеров не слишком сказалось на действиях дончан. Хозяева чаще владели мячом и реализовали четыре голевых эпизода. На 10-й минуте подача с фланга завершилась автоголом от Бардакчи, который отправил мяч в сетку ворот плечом. До перерыва "горняки" удвоили счет - Дентиньо точно пробил в касание после паса Тайсона.

На 66-й минуте "Шахтер" сделал счет разгромным, когда подачу со штрафного от Срны головой замкнул Эдуардо, а точку поставил Бернард - бразилец вошел в штрафную после паса Борячука и красиво перебросил кипера.

"Горняки" досрочно гарантировали себе место в плей-офф Лиги Европы, одержав уже пять побед подряд на групповом этапе турнира.

Результаты всех матчей дня 24 ноября.