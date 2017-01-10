"Шахтер" и "Бешикташ" согласовали переход Соболя - СМИ

Украинский защитник должен продолжить карьеру в Турции.
Турецкий клуб уже отправил "горнякам" все необходимые документы на подпись, а Соболь будет выступать за стамбульскую команду на правах аренды.
Стоит отметить, что "Заря" согласилась досрочно прекратить аренду 21-летнего игрока.
Соболь является воспитанником запорожского "Металлурга". В текущем сезоне украинской Премьер-лиги защитник провел в составе "Зари" 12 матчей.
Напомним, ранее в турецкий "Фенербахче" перешел полузащитник сборной Украины Александр Караваев, который уже успел дебютировать за новую команду и забить гол.haber1903.com