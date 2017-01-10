"Шахтер" и "Бешикташ" согласовали переход Соболя - СМИ

Украинский защитник должен продолжить карьеру в Турции.

Соболь может стать очередным украинским футболистом в Турции ФК Заря

Турецкий "Бешикташ" договорился с донецким "Шахтером" об аренде левого, который в последнее время выступал за луганскую "Зарю" на правах аренды. Об этом сообщил haber1903.com.

Турецкий клуб уже отправил "горнякам" все необходимые документы на подпись, а Соболь будет выступать за стамбульскую команду на правах аренды.

Стоит отметить, что "Заря" согласилась досрочно прекратить аренду 21-летнего игрока.

Соболь является воспитанником запорожского "Металлурга". В текущем сезоне украинской Премьер-лиги защитник провел в составе "Зари" 12 матчей.

Напомним, ранее в турецкий "Фенербахче" перешел полузащитник сборной Украины Александр Караваев, который уже успел дебютировать за новую команду и забить гол.