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"Шахтер" и "Бешикташ" согласовали переход Соболя - СМИ

10 января в 19:12

Украинский защитник должен продолжить карьеру в Турции.

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Соболь может стать очередным украинским футболистом в Турции
ФК Заря
Турецкий "Бешикташ" договорился с донецким "Шахтером" об аренде левого защитника сборной Украины Эдуарда Соболя, который в последнее время выступал за луганскую "Зарю" на правах аренды. Об этом сообщил haber1903.com.

Турецкий клуб уже отправил "горнякам" все необходимые документы на подпись, а Соболь будет выступать за стамбульскую команду на правах аренды.

Стоит отметить, что "Заря" согласилась досрочно прекратить аренду 21-летнего игрока.

Соболь является воспитанником запорожского "Металлурга". В текущем сезоне украинской Премьер-лиги защитник провел в составе "Зари" 12 матчей.

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Напомним, ранее в турецкий "Фенербахче" перешел полузащитник сборной Украины Александр Караваев, который уже успел дебютировать за новую команду и забить гол.

haber1903.com
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Тэги футбол Соболь Заря Шахтер Бешикташ
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