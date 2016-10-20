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"Шахтер" - "Гент": онлайн-трансляция матча

20 октября в 19:15

"Горняки" проведут третий поединок группового этапа Лиги Европы.

Арена Львов
Матч пройдет на "Арене Львов"
ФК Шахтер
Сегодня, 20 октября, состоится матч третьего тура группового этапа Лиги Европы между "Шахтером" и "Гентом". ZN.UA предлагает вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию этого поединка.

После двух стартовых туров "Шахтер" набрал максимальные 6 очков и может укрепить свое лидерство в группе. У "Гента" - 4 очка в двух поединках.

Начало матча - в 20.00

 
По материалам: ZN.UA
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Тэги Шахтер Гент онлайн Лига Европы
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