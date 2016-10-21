"Шахтер" - "Гент": лучшие фото матча

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"Горняки" одержали разгромную победу в Лиге Европы.

В третьем туре группового этапа Лиги Европы "Шахтер" на "Арене Львов" принимал "Гент". "Горняки" разгромили соперника со счетом 5:0.

В первом тайме голы у "Шахтера" забивали Коваленко и Феррейра, а после перерыва отличились Бернард, Тайсон и Малышев. Кроме того, после ударов Дентиньо и Марлоса гостей спасала штанга. "Гент" мог уйти с поля хотя бы с одним забитым голом, но свои моменты не использовал.

Эта победа стала для "Шахтера" третьей подряд в групповом этапе Лиги Европы. Подопечные Паулу Фонсеки уверенно возглавляют свою группу.