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"Шахтер" - "Гент": лучшие фото матча

21 октября в 11:11

"Горняки" одержали разгромную победу в Лиге Европы.

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2010 < >
Фото ФК Шахтер

В третьем туре группового этапа Лиги Европы "Шахтер" на "Арене Львов" принимал "Гент". "Горняки" разгромили соперника со счетом 5:0.

В первом тайме голы у "Шахтера" забивали Коваленко и Феррейра, а после перерыва отличились Бернард, Тайсон и Малышев. Кроме того, после ударов Дентиньо и Марлоса гостей спасала штанга. "Гент" мог уйти с поля хотя бы с одним забитым голом, но свои моменты не использовал.

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Эта победа стала для "Шахтера" третьей подряд в групповом этапе Лиги Европы. Подопечные Паулу Фонсеки уверенно возглавляют свою группу.

По материалам: ФК Шахтер , twitter.com/KAAGent ,
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Тэги Шахтер Гент Лига Европы
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