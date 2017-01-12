"Шахтер" даст шанс Будковскому из российского "Анжи"

Дончане возьмут нападающего на сборы.

Будковский получит шанс в украинском гранде ФК "Анжи"

Нападающийпокинет российский "Анжи", за который выступал на правах аренды, и отправится на сборы с донецким "Шахтером". Об этом сообщил телеканал "Футбол 1".

"Шахтер", которому принадлежат права на Будковского, возьмет нападающего на тренировочный сбор в Испанию, куда команда отправится 14 января.

Ранее "горняки" расстались с нападающими Эдуардо и Евгением Селезневым, поэтому у Филиппа Будковского будет возможность заявить о себе в команде Паулу Фонсеки в товарищеских поединках.

В текущем сезоне российской Премьер-лиги Будковский провел 17 матчей и забил 3 гола.

Ранее защитник сборной Украины Артем Федецкий осудил украинских футболистов, которые играют в России.