"Шахтер" - "Брага": онлайн-трансляция матча

"Горняки" принимают португальцев в очередном еврокубковом поединке.

"Шахтер" проводит второй матч в Лиге Европы ФК Шахтер

Сегодня, 29 сентября, донецкий "Шахтер" во Львове принимает португальскую "Брагу" в рамках

"Горняки" удачно стартовали в турнире, одержав победу на выезде над "Коньяспором". Еще один успех окончательно сделает украинский клуб фаворитом своей группы. Стоит отметить, что команды встречались еще весной текущего года в рамках 1/4 финала Лиги Европы, когда дончане дважды победили - 4:0 и 2:1.

Преимуществом "Шахтера" является главный тренер, ведь еще в прошлом сезоне Пауло Фонсека тренировал именно "Брагу", из которой перешел в чемпионат Украины. Португалец знает возможности игроков соперника и ожидает, что гости будут ждать своего шанса вторым номером, действуя в контратакующем стиле.

Начало матча - в 20:00.

"Шахтер" - "Брага"