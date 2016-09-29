"Шахтер" - "Брага", "Манчестер Юнайтед" - "Заря": анонс, где смотреть матчи 29 сентября

Украинские команды проведут очередные матчи в Лиге Европы.

"Шахтер" встретится с бывшим клубом Пауло Фонсеки ФК Шахтер

Сегодня, 29 сентября, состоятся очередные матчи группового этапа Лиги Европы с участием украинских команд.будет принимать "Брагу" во Львове, а луганская "Заря" на выезде сразится с "Манчестер Юнайтед".

"Горняки" удачно стартовали в турнире, одержав победу на выезде над "Коньяспором". Еще один успех окончательно сделает украинский клуб фаворитом своей группы. Стоит отметить, что команды встречались еще весной текущего года в рамках 1/4 финала Лиги Европы, когда дончане дважды победили - 4:0 и 2:1.

Преимуществом "Шахтера" является главный тренер, ведь еще в прошлом сезоне Пауло Фонсека тренировал именно "Брагу", из которой перешел в чемпионат Украины. Португалец знает возможности игроков соперника и ожидает, что гости будут ждать своего шанса вторым номером, действуя в контратакующем стиле.

Что касается потерь, что у "Браги" их нет, а вот "Шахтеру" в этом матче не помогут Азеведо, Шевчук и Каниболоцкий, которые давно находятся в лазарете, а теперь к ним присоединился и Ярослав Ракицкий. Также под вопросом выход на поле капитана дончан Дарио Срны.

"Шахтер" - "Брага"

Четверг, 29 сентября, Львов, стадион "Арена Львов", 20:00

Прямая трансляция - "Футбол 1" и ТРК Украина

Арбитр - Тобиас Штилер (Германия)

Ориентировочный состав "Шахтера": Пятов, Бутко, Кучер, Ордец, Исмаили, Степаненко, Фред, Марлос, Бернард, Коваленко, Феррейра

"Заря", в свою очередь, сразится с топ-клубом Европы, чего в истории луганчан еще не случалось. Главный тренер команды Юрий Вернидуб не стал скрывать, что ему "страшно выходить на "Олд Траффорд", а многие футболисты еще несколько лет назад представить не могли, что получат шанс сыграть с "Манчестер Юнайтед".

Тем не менее, нельзя говорить, что шансов у "Зари" в этом поединке не будет. МЮ в первом туре уступил "Фейенорду", поэтому есть смысл говорить об отсутствии мотивации у англичан в этом турнире. Украинцы, скорее всего, будут действовать вторым номером и ждать своих контратак, которые способны в быстром темпе организовать фланговые полузащитники Петряк и Караваев.

В первом туре "Заря" также была аутсайдером, но луганчане лишь на последних секундах упустили победу над "Фенербахче".

"Манчестер Юнайтед" - "Заря"

Четверг, 29 сентября, Манчестер, стадион "Олд Траффорд", 22:05

Прямая трансляция - "Футбол 2"

Арбитр - Орел Гринфилд (Израиль)

Ориентировочный состав "Зари": А.Шевченко, Каменюка, Сиваков, Форстер, Соболь, Гордиенко, Чайковский, Гречишкин, Петряк, Караваев, Кулач

Напомним, вчера, 28 сентября, киевское "Динамо" на выезде сыграло вничью с турецким "Бешикташем".