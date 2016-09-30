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"Шахтер" - "Брага": лучшие фото матча

30 сентября в 13:09

Дончане добыли вторую подряд победу в своей группе Лиги Европы.

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Фото football.ua

Донецкий "Шахтер" во Львове принимал португальскую "Брагу" в рамках второго тура группового этапа Лиги Европы и одержал уверенную победу со счетом 2:0.

Уже с первых минут стало ясно, что подопечные Пауло Фонсеки будут действовать первым номером - эта тактика принесла результат. Португальцы не справились с натиском соперника и пропустили еще до перерыва - после навеса со штрафного мяч отскочил к Тарасу Степаненко, который расстрелял ворота соперника.

На старте второго тайма "горняки" остались в меньшинстве, когда вторую желтую получил Фред, но это не повлияло на расстановку сил. В итоге дончане удвоили преимущество, когда первым на подборе после рикошета перед вратарем гостей оказался Виктор Коваленко.

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Все результаты игрового дня в Лиге Европы.

По материалам: football.ua
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Тэги Шахтер Брага фото Лига Европы футбол
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