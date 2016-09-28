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"Шахтер" - "Брага": букмекеры уверены в успехе "горняков"

28 сентября в 10:14

Дончане являются фаворитами предстоящего еврокубкового поединка.

Коваленко
"Шахтер" является фаворитом матча
ФК Шахтер
Завтра, 28 сентября, донецкий "Шахтер" во Львове будет принимать португальскую "Брагу" в рамках второго тура группового этапа Лиги Европы.

Букмекеры считают украинский клуб фаворитом этого матча. На победу "горняков" можно поставить с коэффициентом 1,53, тогда как на успех гостей - 6,20. Коэффициент 4,40 букмекеры дают и на то, что матч завершится вничью.

Стоит отметить, что "Брага" - бывшая команда нынешнего наставника "Шахтера" Пауло Фонсеки. Именно из этого клуба португальский специалист перешел в межсезонье, сменив на посту главного тренера дончан Мирчу Луческу.

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Напомним, в первом матче группового этапа турнира "Шахтер" не выезде минимально обыграл турецкий "Коньяспор".

По материалам: ZN.UA
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Тэги Шахтер Фонсека Брага букмекеры футбол
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