"Шахтер" - "Брага": букмекеры уверены в успехе "горняков"

Дончане являются фаворитами предстоящего еврокубкового поединка.
Букмекеры считают украинский клуб фаворитом этого матча. На победу "горняков" можно поставить с коэффициентом 1,53, тогда как на успех гостей - 6,20. Коэффициент 4,40 букмекеры дают и на то, что матч завершится вничью.
Стоит отметить, что "Брага" - бывшая команда нынешнего наставника "Шахтера" Пауло Фонсеки. Именно из этого клуба португальский специалист перешел в межсезонье, сменив на посту главного тренера дончан Мирчу Луческу.
Напомним, в первом матче группового этапа турнира "Шахтер" не выезде минимально обыграл турецкий "Коньяспор".ZN.UA