Шахматы в Украине ждет "печальное будущее" - Ушенина

Чемпионка мира и Европы Анна Ушенина считает, что без поддержки государства у шахмат нет будущего.

Ушенина считает, что шахматы теряют популярность в Украине ChessNews

Украинская шахматисткасчитает, что шахматы в Украине могут оказаться в глубоком кризисе, так как государство не оказывает помощи в популяризации и развитии данного вида спорта.

"Почему в шахматы в Украине не идет молодежь? Мне кажется, что деньги здесь на первом плане. Поскольку нет никакой государственной поддержки, у нас мало хороших клубов, куда можно пойти самому или отдать ребенка. Ну и, конечно, основная нагрузка ложится на плечи родителей, которым приходится за все платить. Почти не осталось хороших тренеров, менеджеров. Даже раньше тренеры приходили в школы, агитировали вступать в свои клубы, заниматься шахматами.

В целом печальное будущее у украинских шахмат. Вот даже сейчас у нас проходит чемпионат Украины среди юношей и девушек до 18 лет. Это открытый чемпионат по швейцарской системе, в нем может играть любой желающий. Но девочек приехало только 15, мальчиков - около 40. Это со всей Украины. При том, что из них половина - дети 2010 года рождения. И сам уровень чемпионата очень низкий. Поэтому говорить, что у Украины есть какое-то шахматное будущее, пока не приходится. Может, какие-нибудь таланты будут появляться, но разве что благодаря усердию родителей, которые поддержат талант ребенка", - сказала Ушенина в интервью Kharkiv Today.

Напомним, летом прошлого года Анна Ушенина выиграла чемпиона Европы.