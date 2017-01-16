"Севилья" прервала серию "Реала" из 40 матчей без поражений

В чемпионате Испании состоялся поединок местных грандов.

"Севилья" добыла волевую победу twitter.com

"Севилья" принимала мадридский "Реал" в рамках 18-го тура испанской Ла Лиги и прервала рекордную серию без поражений команды Зидана.

Подопечные Зинедина Зидана являются лидерами чемпионата и до этой встречи не проигрывали уже 40 поединков подряд - 31 победа ии 9 ничьих. В последний раз "Реал" уступал 6 апреля прошлого года в 1/4 финала Лиги чемпионов "Вольфсбургу" (0:2), установив клубный рекорд.

"Реал" вышел вперед на 67-й минуте, когда Криштиану Роналду реализовал пенальти. Тем не менее, на последних минутах хозяева поля добыли волевую победу. Сначала Серхио Рамос отметился автоголом, а на 90-й минуте Йоветич решился на дальний удар и поставил победную точку - 2:1.

Таким образом, "Реал" остался лидером турнирной таблицы, но "Севилья" сократила отставание до одного очка, а на третьем месте расположилась "Барселона". У мадридцев еще есть матч в запасе.

Напомним, в рамках тура испанского первенства очередной гол за "Гранаду" забил украинец Артем Кравец.