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Серьезных результатов стоит ждать только от "Шахтера" - Маркевич

3 января в 10:42

Известный тренер отметил спад в украинском футболе.

Маркевич
Маркевич отметил кризис в украинском футболе
ФК Металлист
Куратор национальных сборных Украины и бывший тренер "Металлиста" и "Днепра" Мирон Маркевич дал прогноз на 2017-й год в украинском футболе.

По мнению специалиста, результаты украинских команд будут становиться только хуже, что связано с финансовыми проблемами на фоне экономического кризиса.

"Впервые за последние пять лет только один клуб продолжит борьбу за трофей в весенней еврокубковой части. Я считаю, что нам надо привыкать к ухудшению показателей", - сказал Маркевич в комментарии "Плюс Спорт".

"Все-таки уровень чемпионата Украины резко падает, клубы опускаются в финансовые ямы. Серьезных результатов стоит ждать только от "Шахтера", если он сохранит состав. Другие клубы идут по наклонной".

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Напомним, в 1/16 финала Лиги Европы "Шахтер" сыграет с испанской "Сельтой".

Плюс Спорт
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Тэги Маркевич футбол Шахтер
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