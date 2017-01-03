Серьезных результатов стоит ждать только от "Шахтера" - Маркевич

Известный тренер отметил спад в украинском футболе.
По мнению специалиста, результаты украинских команд будут становиться только хуже, что связано с финансовыми проблемами на фоне экономического кризиса.
"Впервые за последние пять лет только один клуб продолжит борьбу за трофей в весенней еврокубковой части. Я считаю, что нам надо привыкать к ухудшению показателей", - сказал Маркевич в комментарии "Плюс Спорт".
"Все-таки уровень чемпионата Украины резко падает, клубы опускаются в финансовые ямы. Серьезных результатов стоит ждать только от "Шахтера", если он сохранит состав. Другие клубы идут по наклонной".
Напомним, в 1/16 финала Лиги Европы "Шахтер" сыграет с испанской "Сельтой".Плюс Спорт