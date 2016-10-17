Серена Уильямс пропустит Итоговый турнир WTA

Из-за травмы вторая ракетка мира вновь не сыграет в Сингапуре.
"Я очень расстроена тем, что не смогу сыграть на Итоговом турнире. Это был непростой год для меня. Я обсудила свою травму плеча с моим доктором, и он настоял, чтобы я осталась дома. Я занимаюсь вопросом лечения каждый день, и надеюсь, это поможет мне сыграть на Итоговом турнире в следующем году", - сказала Уильямс.
Напомним, в прошлом году Уильямс из-за проблем со здоровьем также пропустила Итоговый турнир. Его победительницей стала Агнешка Радванська.
На итоговый турнир WTA в Сингапуре на данный момент квалифицировались немка Анжелик Кербер, которая недавно отобрала у Уильямс звание первой ракетки мира, а также румынка Симона Халеп, полька Агнешка Радваньска, чешка Каролина Плишкова, испанка Гарбинье Мугуруса, словачка Доминика Цибулкова и американка Мэдисон Киз.
Добавим, что Итоговый турнир WTA пройдет в Сингапуре с 23 по 30 октября.WTA Tennis