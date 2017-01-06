Селезнев намерен завершить карьеру в "Днепре"

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Свой последний сезон украинский нападающий хочет провести в днепровском клубе.

Селезнев занимает третье место среди лучших бомбардиров в истории чемпионатов Украины ФК Шахтер

Нападающий "Карабюкспора"рассказал, что хотел бы завершить карьеру в "Днепре".

"У меня в планах еще сезон поиграть в чемпионате Украины: хочу стать лучшим бомбардиром в истории чемпионатов Украины и "Днепра". Для этого мне осталось забить 12 голов в Украине и 9 мячей за "Днепр". А история - это вещь, которую не купишь. Я не шучу: последний сезон в своей карьере хочу провести именно в "Днепре"", – сказал Селезнев.

Селезнев занимает третье место среди лучших бомбардиров в истории чемпионатов Украины - на его счету 111 голов в 230 матчах. Также Селезнев провел 52 поединка и забил 11 мячей в футболке сборной Украины.

Этой зимой стало известно, что нападающий покинул "Шахтер" и подписал контракт с турецким "Карабюкспором"

Ранее сообщалось, что Евгений Селезнев может вернуться в "Днепр", за который успешно выступал в 2009/11 и 2012/15 годах и выходил в финал Лиги Европы сезона 2014/15.

Отметим, что в "Карабюкспор" также перебрался еще один украинский футболист Александр Рыбка.