Селезнев хочет стать лучшим бомбардиром в истории чемпионата Украины

Нападающий еще планирует вернуться в Премьер-лигу.

Селезнев не намерен оставаться в Турции до конца карьеры sport.bigmir.net

Футболист сборной Украины и турецкого "Карабюкспора"признался, что хотел бы перед завершением карьеры вернуться в чемпионат Украины, чтобы установить рекорд, выйти на поле стадиона "Шахтера" и сыграть за "Днепр".

"Что будет дальше? Жизнь покажет. Смотря, куда позовут, в 37 уже не поеду, закончу к тому моменту.

Осталось две мечты до конца карьеры - сыграть на "Донбасс Арене" и закончить в "Днепре". А ещё мне нужно забить чуть больше 10 голов в чемпионате Украины, чтобы стать лучшим бомбардиром в его истории", - сказал 31-летний форвард.

Евгений Селезнев перешел в "Карабюкспор" после ухода из "Шахтера" на правах свободного агента. На счету украинца четыре гола и две результативные передачи за турецкую команду. Для рекорда в чемпионате Украины нападающий должен забить еще 12 мячей.

Напомним, Селезнев сыграл за сборную Украины в последнем матче с Хорватией, но это не помогло подопечным Андрея Шевченко избежать поражения.