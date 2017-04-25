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Селезнев хочет стать лучшим бомбардиром в истории чемпионата Украины

25 апреля в 11:45

Нападающий еще планирует вернуться в Премьер-лигу.

Селезнев
Селезнев не намерен оставаться в Турции до конца карьеры
sport.bigmir.net
Футболист сборной Украины и турецкого "Карабюкспора" Евгений Селезнев признался, что хотел бы перед завершением карьеры вернуться в чемпионат Украины, чтобы установить рекорд, выйти на поле стадиона "Шахтера" и сыграть за "Днепр".

"Что будет дальше? Жизнь покажет. Смотря, куда позовут, в 37 уже не поеду, закончу к тому моменту.

Осталось две мечты до конца карьеры - сыграть на "Донбасс Арене" и закончить в "Днепре". А ещё мне нужно забить чуть больше 10 голов в чемпионате Украины, чтобы стать лучшим бомбардиром в его истории", - сказал 31-летний форвард.

Евгений Селезнев перешел в "Карабюкспор" после ухода из "Шахтера" на правах свободного агента. На счету украинца четыре гола и две результативные передачи за турецкую команду. Для рекорда в чемпионате Украины нападающий должен забить еще 12 мячей.

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Напомним, Селезнев сыграл за сборную Украины в последнем матче с Хорватией, но это не помогло подопечным Андрея Шевченко избежать поражения.

По материалам: championat.com
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Тэги Селезнев Карабюкспор футбол
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