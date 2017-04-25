Селезнев хочет стать лучшим бомбардиром в истории чемпионата Украины

Нападающий еще планирует вернуться в Премьер-лигу.
"Что будет дальше? Жизнь покажет. Смотря, куда позовут, в 37 уже не поеду, закончу к тому моменту.
Осталось две мечты до конца карьеры - сыграть на "Донбасс Арене" и закончить в "Днепре". А ещё мне нужно забить чуть больше 10 голов в чемпионате Украины, чтобы стать лучшим бомбардиром в его истории", - сказал 31-летний форвард.
Евгений Селезнев перешел в "Карабюкспор" после ухода из "Шахтера" на правах свободного агента. На счету украинца четыре гола и две результативные передачи за турецкую команду. Для рекорда в чемпионате Украины нападающий должен забить еще 12 мячей.
Напомним, Селезнев сыграл за сборную Украины в последнем матче с Хорватией, но это не помогло подопечным Андрея Шевченко избежать поражения.championat.com