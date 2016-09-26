Сборные Украины и Турции рассудит арбитр из Германии

Немец Грефе уже работал на матче "желто-синих" и удалил Зозулю.

Грефе является арбитром ФИФА с 2007 года alchetron.com

Матч квалификации на ЧМ-2018 между сборной Турции и сборной Украины , который состоится 6 октября, будет обслуживать бригада арбитров из Германии.

Главным арбитром матча назначен 43-летний рефери Мануэль Грефе. Ассистенты арбитра - Торстен Шиффнер и Хольгер Хеншель, резервный арбитр - Марк Фритц.

Немецкий судья, который является арбитром ФИФА с 2007 года, со сборной Украины пересекался один раз. В отборе на чемпионат мира 2014 года Украина на выезде обыграла Черногорию со счетом 4:0. Отметим, что в той игре Грефе показал 7 желтых карточек (5 хозяевам, 2 - гостям) и аж 3 красных (2-1).

Напомним, против Турции сборная Украины сыграет в городе Конья. Кроме того, 9 октября в Польше "желто-синие" проведут матч против Косово.