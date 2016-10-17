Сборной Украины не хватает исполнителей - Шевченко

Главный тренер национальной команды высказался о проблеме с нападающими, возможной натурализации, а также о перспективах сборной.

Для Шевченко не существует звезд и авторитетов ФФУ

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко ответил на вопросы болельщиков.

О самоотдаче футболистов сборной: "Я не согласен с тем, что не все, кто приезжает в сборную, готовы "рыть землю". Мы довольны самоотдачей наших футболистов. Заметны качественные улучшения в отношении игроков к тренировкам, в работе на поле. За месяц нашей работы появилось больше вдохновения в работе, больше ответственности. Если бы кто-то не был готов "рыть землю", то он не только не попал бы в состав, но и не был бы вызван на сборы".

О нападающих: "Сразу скажу, что мы в сборной не выращиваем игроков, форвардов или защитников. Мы собираем тех, кто есть на текущую минуту в отечественном футболе. В этом разница специфики работы в сборной и клубе. Я не считаю, что у нас большая нехватка нападающих. Мы имеем выбор очень разноплановых исполнителей. Другое дело, что сейчас не все они находятся в надлежащей форме, не все имеют игровую практику в клубах. А по игре в двух или одного нападающего, то это не догматические схемы, которых кто-то должен придерживаться. Набор и позиции игроков настраиваются под конкретные игры и конкретных соперников".

Об отборочной группе на ЧМ-2018: "Мы сейчас играем в такой специфической группе, где особого настроя требует каждый соперник. Очень ровный состав участников. Думаю, борьба здесь развернется до последнего тура, и претендуют на выход сразу несколько команд".

О недостатке креативных футболистов: "У нас есть набор интересных исполнителей. Однако украинский футбол переживает такое трудное время, когда не все талантливые игроки могут раскрыть себя. Мы сталкиваемся в сборной с тем, что нам не хватает исполнителей на определенной позиции. Это ограничивает нашу тактическую гибкость, ведь замена одного игрока на другого может привести к нарушению игрового баланса. Это те проблемы, которые сейчас стоят перед командой".

О возможной натурализации нападающего: "Мы в сборной команде не занимаемся натурализацией игроков. Мы работаем с теми футболистами, которые имеют украинский паспорт и подходят нам по качеству своего мастерства. Принимать гражданство Украины или нет - это уже забота самих футболистов и миграционных служб. Забивные игроки в команде уже есть. Как видим, это Кравец и Ярмоленко. А звезд или авторитетов для меня не существует".

О перспективах сборной: "Перспектива нашей сборной - в ее развитии. Мы пришли работать тренерской командой и хотим построить команду на поле. Взаимосвязь бывает только такой: надо настроить игру, тогда появится и результат. Широкая перспектива для нас - это создать команду Шевченко. Команду, в которой будут и игроки, и тренеры, и болельщики".

Об украинском языке: "Я говорю на украинском, это правда. Единственное, чего мне сейчас не хватает, это языковой практики. Пока мне легче формулировать мысли на футбольную тему на итальянском или русском, но я работаю над языком".

Напомним, под руководством Андрея Шевченко сборная Украины набрала 5 очков в трех стартовых матчах квалификации на ЧМ-2018. "Желто-синие" сыграли вничью с Исландией (1:1) и Турцией (2:2), а также обыграли Косово (3:0).