Сборная Украины является фаворитом в матче против Финляндии

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"Желто-синие" проведут четвертый матч квалификации на чемпионат мира.

Украинцы готовятся к матчу в статусе фаворитов ФФУ Сборная Украины завтра, 12 ноября, в Одессе сыграет против сборной Финляндии в рамках квалификации на чемпионат мира 2018 года.

Букмекеры считают хозяев поля фаворитами этой встречи. Коэффициент на победу сборной Украины - 1,30, на ничейный результат - 4,00, а на то, что матч завершится победой гостей - 10,00.

Наиболее вероятным итоговым счетом при этом букмекеры считают сухую победу Украины (1:0, 2:0 или 3:0).

Напомним, после трех туров квалификации украинская сборная набрала 5 очков, а Финляндия - 1 очко.