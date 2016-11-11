Сборная Украины является фаворитом в матче против Финляндии

"Желто-синие" проведут четвертый матч квалификации на чемпионат мира.
Сборная Украины завтра, 12 ноября, в Одессе сыграет против сборной Финляндии в рамках квалификации на чемпионат мира 2018 года.
Букмекеры считают хозяев поля фаворитами этой встречи. Коэффициент на победу сборной Украины - 1,30, на ничейный результат - 4,00, а на то, что матч завершится победой гостей - 10,00.
Наиболее вероятным итоговым счетом при этом букмекеры считают сухую победу Украины (1:0, 2:0 или 3:0).
Напомним, после трех туров квалификации украинская сборная набрала 5 очков, а Финляндия - 1 очко.ZN.UA