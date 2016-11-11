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Сборная Украины является фаворитом в матче против Финляндии

11 ноября в 12:14

"Желто-синие" проведут четвертый матч квалификации на чемпионат мира.

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Украинцы готовятся к матчу в статусе фаворитов
ФФУ
Сборная Украины завтра, 12 ноября, в Одессе сыграет против сборной Финляндии в рамках квалификации на чемпионат мира 2018 года.

Букмекеры считают хозяев поля фаворитами этой встречи. Коэффициент на победу сборной Украины - 1,30, на ничейный результат - 4,00, а на то, что матч завершится победой гостей - 10,00.

Наиболее вероятным итоговым счетом при этом букмекеры считают сухую победу Украины (1:0, 2:0 или 3:0).

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Напомним, после трех туров квалификации украинская сборная набрала 5 очков, а Финляндия - 1 очко.

По материалам: ZN.UA
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Тэги сборная букмекеры ЧМ-2018 квалификация
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