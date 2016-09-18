Сборная Украины вышла на Евробаскет-2017

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Результаты матчей в других группах помогли украинцам попасть в число участников чемпионата Европы.

Украинцы поедут на Евробаскет ФБУ

Сборная Украины по баскетболу, несмотря на поражение в заключительном матче отбора на Евробаскет-2017, попала в число участников чемпионата Европы.

По итогам всех заключительных матчей квалификации украинской сборной удалось войти в четверку лучших команд среди тех, которые заняли в своих группах вторые места. Судьбу Украины предопределили результаты матчей в группах В и D, которые завершились с необходимым для "желто-синих" счетом. Так, Германия разгромила Нидерланды (82:51), а Австрия проиграла Дании (72:86). Кроме того, поражения потерпели сборные Беларуси и Эстонии.

Евробаскет-2017 станет четвертым подряд, в котором сыграет наша национальная команда. Напомним, что он пройдет в четырех странах: Финляндии, Румынии, Израиле и Турции. Матчи плей-офф будет принимать Стамбул. Читайте также: Украина разгромила Косово в отборе на Евробаскет-2017

В отборе на Евробаскет украинцы, напомним, выиграли четыре матча из шести, по два раза обыграв Болгарию и Косово, но при этом дважды уступив Словении.