Сборная Украины выиграла шесть медалей на чемпионате Европы по каратэ

Украинская сборная успешно выступила на континентальном первенстве.

Каратэ является олимпийским видом спорта XSport.ua

В турецком Измире прошелпо каратэ – первое континентальное первенство после обретением каратэ олимпийского статуса.

К двум золотым медалям, которые завоевала Екатерина Кривая (50 кг, кумитэ) и женская команда в кумитэ, сборная Украины добавила еще четыре награды.

В категории кумитэ Станислав Горуна (75 кг) в напряженном финале уступил итальянцу Луиджи Буза и завоевал "серебро".

В командном кумитэ мужская сборная Украины выиграла "бронзу", победив в противостоянии за третье место команду Германии.

Среди женщин в кумитэ также бронзовые медали завоевали Анжелика Терлюга (55 кг) и Анита Серегина (61 кг).

В итоговом медальном зачете сборная Украины заняла четвертое место (2 золота – 1 серебро – 3 золота). На вершине зачета оказалась сборная Турции (4 – 4 – 6).

Ранее украинка Черкасова выиграла "бронзу" чемпионата Европы по борьбе.