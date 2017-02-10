Сборная Украины уступила Польше на хоккейном Еврочеллендже

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Украинские хоккеисты проиграли по буллитам.

Украинцы уступили полякам по буллитам XSport

Сегодня, 10 февраля, в польском Катовице продолжился этап хоккейного, на котором сборная Украины по буллитам уступила Польше.

Уже в первом периоде поляки сумели забросить две шайбы и завладеть уверенным преимуществом. После перерыва украинцы продолжили обороняться, но сумели заработать большинство, которое реализовал Рамазанов. В третьем периоде польские хоккеисты устали и начали позволять украинцам цепляться за положительный результат. Так, в одном из эпизодов Шафаренко отпасовал на свободного Захарова, который отправил шайбу фактически в пустые ворота - 2:2.

В серии буллитов Лялька, Бондарев и Нименко не сумели переиграть вратаря Маррея, а полякам победу принес Вронка.

EIHC. Катовице (Польша). День второй:

Польша - Украина 3:2 по буллитам (2:0, 0:1, 0:1, 0:0)

Шайбы: 01:05 Урбанович - 1:0; 16:07 Вайда (Вронка, Пасьют — больш.) - 2:0; 31:17 Рамазанов (Варивода, Чернышенко - больш.) - 2:1; 47:14 Захаров (Шафаренко, Победоносцев) - 2:2.

Турнирное положение:

1. Словения — 3

2. Украина — 3

3. Польша — 2

4. Италия — 1.

На Еврочеллендже, который проходил в декабре прошлого года, украинская сборная уступила Кахастану и Польше, а также переиграла соперников из Южной Кореи.