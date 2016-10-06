Сборная Украины упустила победу над Турцией в отборе на ЧМ-2018

Подопечные Андрея Шевченко не удержали преимущество в два мяча.
С первых минут украинские футболисты завладели преимуществом и постоянно давили на оборону хозяев поля. На 24-й минуте Кравец упал в штрафной соперника и заработал пенальти, который реализовал Ярмоленко. Практически сразу Ярмоленко принял заброс партнера и скинул мяч под удар Кравцу, а форвард "Гранады" удвоил преимущество команды Шевченко. Турки сумели отыграть один мяч еще до перерыва, когда Туфан замкнул головой подачу с углового - 2:1.
После перерыва украинцы все чаще начали отходить к своим воротам, что привело к опасным моментам во владениях Пятова. Самый реальный шанс Украины не использовал Кравец, когда пробивал в касание после паса Соболя, но кипер отразил мяч в перекладину. Также в каркас ворот угодил Тосун. В итоге тот же Тосун в борьбе со Степаненко заработал пенальти, который реализовал Чалханоглу и установил ничейный счет, который стал окончательным.
Турция - Украина - 2:2
Голы: Туфан, 45+1, Чалханоглу, 81 (с пенальти) - Ярмоленко, 24, Кравец, 27
Турция: Бабаджан, Озбайраклы, Топрак, Балта (Айхан, 46), Эркин, Мор, Туфан (Шен, 77), Топал, Чалханоглу, Унал (Чигерчи, 46), Тосун
Украина: Пятов, Бутко, Кучер, Ордец, Соболь, Степаненко, Ярмоленко, Зинченко (Сидорчук, 46), Коваленко, Коноплянка (Петряк, 81), Кравец (Зозуля, 73)
Предупреждения: Эркин, Чалханоглу, Мор - Ордец, Степаненко, Соболь, Зозуля
Напомним, в первом матче квалификации ЧМ-2018 украинцы сыграли вничью с Исландией.ZN.UA