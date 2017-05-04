Сборная Украины U-17 стартовала с поражения на Евро-2017

Украинская сборная уступила Нидерландам.

Подопечные Сергея Попова пропустили гол во втором тайме ФФУ

Сегодня, 4 мая, состоялся первый матчв группе D финальной части чемпионата Европы среди игроков не старше 17 лет. Подопечные Сергея Попова минимально уступили Нидерландам. Гол в составе голландцев на 61-й минуте забил капитан команды Эль Бушатауи.

Стоит отметить, что в плей-офф турнира выйдут две лучшие команды группы. Следующий матч Украина проведет против Англии 7 мая.

Нидерланды - Украина - 1:0

Гол: Эль Бушатауи, 61

Нидерланды: Шенделаар, Гертруйда, Даверельд, Баккер, Пьерье, Хасполат (Кастильо, 53), Эль Бушатауи, Абухляль, Маллаи, Остинг, Бюйтинк (Боаду, 32, Мендонка, 60)

Украина: Дани, Малышкин, Харжевский, Снурницин, Слива, Ващишин, Билошевский, Кащук, Исаенко, Цитаишвили (Мащенко, 54, Тытаевский, 78), Супряга (Холод, 48)

Напомним, в марте главная сборная Украины уступила Хорватии в рамках отбора на ЧМ-2018.