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Сборная Украины U-17 проиграла второй матч на Евро-2017

7 мая в 16:55

Украинцы разгромно уступили Англии.

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Украинцы потеряли все шансы на выход в плей-офф
uefa.com
Сегодня, 7 мая, состоялся второй матч сборной Украины в группе D финальной части чемпионата Европы среди игроков не старше 17 лет.

Подопечные Сергея Попова разгромно уступили сверстникам из Англии со счетом – 0:4, лишившись даже теоретических шансов на выход в плей-офф.

В первом туре украинская команда с минимальным счетом 0:1 проиграла сборной Нидерландов.

Стоит отметить, что в плей-офф турнира выйдут две лучшие команды группы. Заключительный матч Украина проведет против Норвегии 10 мая.

Англия (U-17) - Украина (U-17) - 4:0

Голы: Макикрэн, 20, Брюстер, 32, Санчо, 36, Барлоу, 69

Англия: Берсик, Эйома, Гуэхи, Пансо, Гибсон, Оукли-Бут (Барлоу, 66), Макикрэн, Фоден (Лоудер, 59), Санчо (Смит-Роу, 74), Брюстер, Хадсон-Одои

Украина: Лтаиф, Малышкин (Куртяк, 41), Снурницын, Харжевский, Слива, Билошевский, Исаенко, Ващишин (Волошин, 75), Кащук, Супряга, Мащенко (Цитаишвили, 41)

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Напомним, в марте главная сборная Украины уступила Хорватии в рамках отбора на ЧМ-2018.

По материалам: ZN.UA
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Тэги Украина сборная Англия футбол
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