Сборная Украины U-17 проиграла второй матч на Евро-2017

Украинцы разгромно уступили Англии.
Подопечные Сергея Попова разгромно уступили сверстникам из Англии со счетом – 0:4, лишившись даже теоретических шансов на выход в плей-офф.
В первом туре украинская команда с минимальным счетом 0:1 проиграла сборной Нидерландов.
Стоит отметить, что в плей-офф турнира выйдут две лучшие команды группы. Заключительный матч Украина проведет против Норвегии 10 мая.
Англия (U-17) - Украина (U-17) - 4:0
Голы: Макикрэн, 20, Брюстер, 32, Санчо, 36, Барлоу, 69
Англия: Берсик, Эйома, Гуэхи, Пансо, Гибсон, Оукли-Бут (Барлоу, 66), Макикрэн, Фоден (Лоудер, 59), Санчо (Смит-Роу, 74), Брюстер, Хадсон-Одои
Украина: Лтаиф, Малышкин (Куртяк, 41), Снурницын, Харжевский, Слива, Билошевский, Исаенко, Ващишин (Волошин, 75), Кащук, Супряга, Мащенко (Цитаишвили, 41)
Напомним, в марте главная сборная Украины уступила Хорватии в рамках отбора на ЧМ-2018.ZN.UA