Сборная Украины U-17 победой над Норвегией завершила Евро-2017

Команда Сергея Попова победила в заключительном матче группы.

Украинцы завершили свои выступления на турнире uefa.com

Сегодня, 10 мая, состоялся третий матчв группе D финальной части чемпионата Европы среди игроков не старше 17 лет.

Подопечные Сергея Попова обыграли сверстников из Норвегии со счетом - 2:0, заняв третье место в группе и завершив выступления на турнире.

Напомним, в первом туре украинская команда с минимальным счетом 0:1 проиграла сборной Нидерландов, а во втором была разгромлена англичанами – 0:4.

Украина (U-17)- Норвегия (U-17) - 2:0

Голы: Кащук, 79, Холод, 80+2

Украина: Лтаиф, Слива, Снурницын, Харжевский, Малышкин, Билошевский, Цитаишвили, Ващишин (Тытаевский, 25, Холод, 77), Исаенко (Мащенко, 52), Супряга, Кащук

Норвегия: Кристиансен, Рименстад (Уран, 65), Зандберг, Калсаас, Вааган (Халанд, 61), Хове, Рослер (Даланд, 80+3), Тагсет, Стеневик, Ларсен, Ботейм

В марте главная сборная Украины уступила Хорватии в рамках отбора на ЧМ-2018.