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Сборная Украины провела открытую тренировку

8 ноября в 23:01

"Желто-синие" потренировались перед болельщиками.

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Фото ФФУ

Сборная Украины сегодня, 8 ноября, провела открытую тренировку на НСК "Олимпийский" в рамках подготовки к матчу квалификации на чемпионат мира-2018 против сборной Финляндии, а также к товарищеской игре против сборной Сербии.

К предстоящим поединкам готовятся 25 футболистов: к первоначальному списку Андрей Шевченко добавил Виктора Коваленко.

Смотрите фото: Игроки сборной Украины прибыли в расположение команды

"Желто-синие", напомним, сыграют против финнов 12 ноября в Одессе, а против сербов - 15 ноября в Харькове.

По материалам: ФФУ
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Тэги сборная тренировка Шевченко
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