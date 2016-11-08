Сборная Украины провела открытую тренировку

"Желто-синие" потренировались перед болельщиками.

Сборная Украины сегодня, 8 ноября, провела открытую тренировку на НСК "Олимпийский" в рамках подготовки к матчу квалификации на чемпионат мира-2018 против сборной Финляндии, а также к товарищеской игре против сборной Сербии.

К предстоящим поединкам готовятся 25 футболистов: к первоначальному списку Андрей Шевченко добавил Виктора Коваленко.

"Желто-синие", напомним, сыграют против финнов 12 ноября в Одессе, а против сербов - 15 ноября в Харькове.