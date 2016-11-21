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Сборная Украины попала в последнюю корзину жеребьевки Евробаскета-2017

21 ноября в 15:21

Своих соперников по групповому этапу чемпионата Европы украинцы узнают 22 ноября.

евробаскет-2017
Евробаскет пройдет в четырех странах
ФИБА опубликовала состав корзин для жеребьевки Евробаскета-2017. Сборная Украины, которая с трудом пробилась на турнироказалась в  шестой корзине.

Корзина 1: Испания, Литва, Франция, Сербия
Корзина 2: Греция, Италия, Чехия, Латвия
Корзина 3: Хорватия, Израиль, Турция, Финляндия
Корзина 4: Россия, Словения, Венгрия, Грузия
Корзина 5: Германия, Бельгия, Польша, Черногория
Корзина 6: Исландия, Великобритания, Украина, Румыния

Жеребьевка группового этапа состоится 22 ноября.

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Евробаскет-2017, напомним, пройдет с 31 августа по 17 сентября в четырех странах: Финляндии, Румынии, Израиле и Турции. Матчи плей-офф будет принимать Стамбул.

По материалам: ZN.UA
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Тэги Евробаскет-2017 сборная ФИБА
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