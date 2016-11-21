Сборная Украины попала в последнюю корзину жеребьевки Евробаскета-2017

Своих соперников по групповому этапу чемпионата Европы украинцы узнают 22 ноября.

Евробаскет пройдет в четырех странах

ФИБА опубликовала состав корзин для жеребьевки Евробаскета-2017.

Сборная Украины, котораяоказалась в шестой корзине.

Корзина 1: Испания, Литва, Франция, Сербия

Корзина 2: Греция, Италия, Чехия, Латвия

Корзина 3: Хорватия, Израиль, Турция, Финляндия

Корзина 4: Россия, Словения, Венгрия, Грузия

Корзина 5: Германия, Бельгия, Польша, Черногория

Корзина 6: Исландия, Великобритания, Украина, Румыния

Жеребьевка группового этапа состоится 22 ноября.

Евробаскет-2017, напомним, пройдет с 31 августа по 17 сентября в четырех странах: Финляндии, Румынии, Израиле и Турции. Матчи плей-офф будет принимать Стамбул.