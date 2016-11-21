Сборная Украины попала в последнюю корзину жеребьевки Евробаскета-2017

Своих соперников по групповому этапу чемпионата Европы украинцы узнают 22 ноября.
Корзина 1: Испания, Литва, Франция, Сербия
Корзина 2: Греция, Италия, Чехия, Латвия
Корзина 3: Хорватия, Израиль, Турция, Финляндия
Корзина 4: Россия, Словения, Венгрия, Грузия
Корзина 5: Германия, Бельгия, Польша, Черногория
Корзина 6: Исландия, Великобритания, Украина, Румыния
Жеребьевка группового этапа состоится 22 ноября.
Евробаскет-2017, напомним, пройдет с 31 августа по 17 сентября в четырех странах: Финляндии, Румынии, Израиле и Турции. Матчи плей-офф будет принимать Стамбул.ZN.UA