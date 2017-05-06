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Сборная Украины по синхронному плаванию победила на этапе Мировой серии в Канаде

6 мая в 08:55

Украинки опередили хозяек турнира.

анна волошина синхронное плавание
Это уже пятое "золото" Анны Волошиной в текущем сезоне Мировой серии
XSport
Сборная Украины выиграла "золото" на четвертом этапе Мировой серии по синхронному плаванию в Торонто.

В составе нашей сборной выступали Марина и Владислава Алексеевы, Ксения Сидоренко, Анна Волошина, Алина Шинкаренко, Валерия Апрелева, Александра Кашуба, Яна Нарежная, Анастасия Савчук и Елизавета Яхно.

Украинки показали лучший результат (90.5914) в технической программе. Второе место заняли канадки, которые набрали 87.3525 балла.

Отметим, что это уже пятое "золото" Анны Волошиной в текущем сезоне Мировой серии. Кроме этого, на этапе в Канаде сборная Украины выиграла "золото" в финале технической программы с результатом 90,5914 баллов.

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Напомним, в прошлом году украинские синхронистки успешно выступили на чемпионате Европы.

По материалам: Tribuna.com
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Тэги сборная Украина золото синхронное плавание
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