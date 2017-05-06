Сборная Украины по синхронному плаванию победила на этапе Мировой серии в Канаде

Украинки опередили хозяек турнира.
В составе нашей сборной выступали Марина и Владислава Алексеевы, Ксения Сидоренко, Анна Волошина, Алина Шинкаренко, Валерия Апрелева, Александра Кашуба, Яна Нарежная, Анастасия Савчук и Елизавета Яхно.
Украинки показали лучший результат (90.5914) в технической программе. Второе место заняли канадки, которые набрали 87.3525 балла.
Отметим, что это уже пятое "золото" Анны Волошиной в текущем сезоне Мировой серии. Кроме этого, на этапе в Канаде сборная Украины выиграла "золото" в финале технической программы с результатом 90,5914 баллов.
Напомним, в прошлом году украинские синхронистки успешно выступили на чемпионате Европы.Tribuna.com