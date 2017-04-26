Сборная Украины по хоккею вылетела из первого дивизиона

Украинская команда уступила Казахстану.

Украина проиграла четвертый матч подряд sportarena.com

проиграла Казахстану в четвертом туре домашнего чемпионата мира по хоккею и вылетела из первого дивизиона.

Украинские хоккеисты провалили первый период, пропустив две шайбы, однако во втором отрезке игры хозяева "Дворца спорта" сумели сравнять счет. Однако все решил третий период, в котором сборная Казахстана забросив еще две шайбы.

Казахстан – Украина – 4:2 (2:0, 0:2, 2:0)

Шайбы: 3 Доус – 1:0, 19 Сень-Пьер – 2:0, 34 Нименко – 2:1, 35 Бабинец – 2:2, 41 Михайлис – 3:2, 57 Боченски – 4:2.

Напомним, что в турнире принимают участие 6 сборных, 2 из которых в следующем году сыграют в элитном дивизионе на ЧМ-2018 в Дании. 28 апреля подопечные Савицкого завершат турнир матчем с Южной Кореей.

Ранее сборная Украины уступила командам Венгрии, Польши и Австрии.