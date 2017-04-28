Сборная Украины по хоккею проиграла пятый матч подряд на чемпионате мира

Украинская команда провально выступила на домашнем турнире.
Украинские хоккеисты до этого поединка проиграли четыре матча и вылетели из первого дивизиона, поэтому встреча с Южной Кореей уже не имела турнирного значения для подопечных Александра Савицкого.
Южная Корея - Украина - 2:1 (по буллитам) (0:0, 1:1, 0:0)
Шайбы: 24:59 Жин Ху Ан (Вусанг Парк) - 1:0; 33:24 Бабинец - 1:1.
Решающий буллит: Сангву Шин.
Напомним, что в турнире принимают участие 6 сборных, 2 из которых в следующем году сыграют в элитном дивизионе на ЧМ-2018 в Дании. В элиту мирового хоккея в итоге вышли австрийцы, которые разгромили Польшу, а вторую путевку получила Южная Корея за счет победы над украинцами.
Ранее сборная Украины уступила командам Венгрии, Польши, Австрии и Казахстана.ZN.UA