Сборная Украины по хоккею проиграла пятый матч подряд на чемпионате мира

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Украинская команда провально выступила на домашнем турнире.

Украинские хоккеисты потерпели пятое поражение подряд ФХУ

Сборная Украины уступила Южной Корее по буллитам в пятом туре домашнего чемпионата мира по хоккею.

Украинские хоккеисты до этого поединка проиграли четыре матча и вылетели из первого дивизиона, поэтому встреча с Южной Кореей уже не имела турнирного значения для подопечных Александра Савицкого.

Южная Корея - Украина - 2:1 (по буллитам) (0:0, 1:1, 0:0)

Шайбы: 24:59 Жин Ху Ан (Вусанг Парк) - 1:0; 33:24 Бабинец - 1:1.

Решающий буллит: Сангву Шин.

Напомним, что в турнире принимают участие 6 сборных, 2 из которых в следующем году сыграют в элитном дивизионе на ЧМ-2018 в Дании. В элиту мирового хоккея в итоге вышли австрийцы, которые разгромили Польшу, а вторую путевку получила Южная Корея за счет победы над украинцами.

Ранее сборная Украины уступила командам Венгрии, Польши, Австрии и Казахстана.