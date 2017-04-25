Сборная Украины по хоккею потеряла шансы на выход в элит-раунд

Украинская сборная проиграла Австрии.

Украина проиграла третий матч подряд ФХУ

минимально уступила австрийцам в третьем туре домашнего чемпионата мира в дивизионе IA. Единственную шайбу во втором периоде забросил Даниэль Вогер.

После трех туров сборная Украины занимает последнее место без набранных очков и потеряла все шансы на выход в элитный дивизион.

Украина – Австрия – 0:1 (0:0, 0:1, 0:0)

Гол: 35 Вогер – 0:1

Если сборная Украины не сможет набрать достаточного количества очков в матчах с Казахстаном и Южной Кореей и не покинет последнее место в турнирной таблице, то вновь вылетит в дивизион IB.

В турнире принимают участие 6 сборных, 2 из которых в следующем году сыграют в элитном дивизионе на ЧМ-2018 в Дании.

Завтра, 26 апреля, Украина сыграет с Казахстаном, а 28 апреля подопечные Савицкого завершат турнир матчем с Южной Кореей.

Ранее сборная Украины уступила командам Венгрии и Польши.