Сборная Украины по хоккею потеряла шансы на выход в элит-раунд

Украинская сборная проиграла Австрии.
После трех туров сборная Украины занимает последнее место без набранных очков и потеряла все шансы на выход в элитный дивизион.
Украина – Австрия – 0:1 (0:0, 0:1, 0:0)
Гол: 35 Вогер – 0:1
Если сборная Украины не сможет набрать достаточного количества очков в матчах с Казахстаном и Южной Кореей и не покинет последнее место в турнирной таблице, то вновь вылетит в дивизион IB.
В турнире принимают участие 6 сборных, 2 из которых в следующем году сыграют в элитном дивизионе на ЧМ-2018 в Дании.
Завтра, 26 апреля, Украина сыграет с Казахстаном, а 28 апреля подопечные Савицкого завершат турнир матчем с Южной Кореей.
Ранее сборная Украины уступила командам Венгрии и Польши.Tribuna.com