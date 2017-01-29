Сборная Украины по футзалу проиграла Испании

Чемпионы Европы вырвали победу на последних минутах.
Подопечные Александра Косенко сумели открыть счет на 9 минуте, когда отличился Сергей Журба. Удвоить преимущество хозяевам удалось за шесть минут до конца встречи усилиями Игоря Корсуна.
Уже через несколько минут гости сумели возобновить интригу благодаря голу Романа Усина, а через 2 минуты испанец оформил дубль и счет в матче стал равным.
В концовке игры действующие чемпионы Европы забили еще дважды, тем самым вырвав победу в поединке.
Отметим, что в конце первого тайма главный тренер Испании собирался увести команду с паркета из-за грубых фолов украинцев.
Товарищеский матч. Киев. "Дворец спорта"
Украина - Испания - 2:4
Голы: Журба, 9, Корсун, 34 - Рафа Усин, 37, 39, Айкарди, 40, 40
Украина: Ципун, Дзюба, Бондарь, Белоцерковец, Журба, Разуванов, Корсун, Шотурма, Ник. Грицына, Д. Сорокин, Педяш
Испания: Карлос Баррон (Хуанхо, 21), Ортис, Толра, Адольфо, Рафа Усин, Алекс, Пола, Хоселито Фернандес, Бебе, Хоселито Масиас, Давид Гарсия, Айкарди.
Вчера, 28 января, матч Украины и Испании завершился результативной ничьей 2:2.XSport.ua