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Сборная Украины может провести еще один матч без зрителей

5 декабря в 14:00

Во время поединка с Сербией на трибунах было зафиксировано проявление нацизма.

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На трибунах были зафиксированы нацистские лозунги
ФК Шахтер
Организация FARE, которая борется против расизма и ксенофобии в европейском футболе, открыла дисциплинарное дело касательно поведения украинских болельщиков во время матча в Харькове между сборными Украины и Сербии. Об этом сообщила программа "Великий футбол".

"На 88-й минуте матча группа из 100 болельщиков сборной Украины в секторе 13 и 14 прокричала "Зиг Хайль - Рудольф Гесс - Гитлерюгенд - СС". Такой перфоманс сопровождался характерным нацистским приветствием правой рукой. Длительность кричалки - не менее одной минуты", - гласит отчет FARE.

Материалы дела были переданы в ФИФА, а Федерация футбола Украины может понести не только финансовое, но и дисциплинарное наказание. Речь о дисквалификации трибун на одну игру, которая в таком случае пройдет без зрителей.

Стоит отметить, что следующий поединок подопечные Андрея Шевченко проведут в сентябре следующего года против Турции.

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Напомним, что за нарушения на трибунах сборная Украины ранее была лишена поддержки в матче отбора на ЧМ-2018 против Исландии (1:1), а "Арена Львов" получила дисквалификацию на весь отборочный цикл.

По материалам: Футбол 1
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Тэги футбол сборная ФФУ ФИФА FARE
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