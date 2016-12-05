Сборная Украины может провести еще один матч без зрителей

Во время поединка с Сербией на трибунах было зафиксировано проявление нацизма.

На трибунах были зафиксированы нацистские лозунги ФК Шахтер

Организация FARE, которая борется против расизма и ксенофобии в европейском футболе, открыла дисциплинарное дело касательно поведения украинских болельщиков во время матча в Харькове. Об этом сообщила программа "Великий футбол".

"На 88-й минуте матча группа из 100 болельщиков сборной Украины в секторе 13 и 14 прокричала "Зиг Хайль - Рудольф Гесс - Гитлерюгенд - СС". Такой перфоманс сопровождался характерным нацистским приветствием правой рукой. Длительность кричалки - не менее одной минуты", - гласит отчет FARE.

Материалы дела были переданы в ФИФА, а Федерация футбола Украины может понести не только финансовое, но и дисциплинарное наказание. Речь о дисквалификации трибун на одну игру, которая в таком случае пройдет без зрителей.

Стоит отметить, что следующий поединок подопечные Андрея Шевченко проведут в сентябре следующего года против Турции.

Напомним, что за нарушения на трибунах сборная Украины ранее была лишена поддержки в матче отбора на ЧМ-2018 против Исландии (1:1), а "Арена Львов" получила дисквалификацию на весь отборочный цикл.