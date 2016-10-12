Сборная не умеет рационально распределять силы - Шевченко

Главный тренер "желто-синих" считает, что команда на хорошем уровне провела старт отбора на ЧМ-2018.

Шевченко хочет, чтобы команда умела варьировать темп ФФУ

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко прокомментировал выступление команды на старте отборочного цикла на чемпионат мира 2018 года.

"На мой взгляд, мы упустили победу в первом матче с Исландией. Играли с хорошим соперни­ком, и у нас был шанс завоевать три очка. То же самое можно сказать и о поединке с Турцией - в концовке нам попросту не хватило сил. Эти два матча мы провели на хорошем уровне. Почему не получилось побе­дить? Тут нет однозначного от­вета. Но важно, чтобы команда росла не только в плане качества демонстрируемого футбо­ла, но и в понимании, как вести игру, иными словами - как действовать в зависимости от меняющейся ситуации на по­ле. Нужно знать, когда придер­жать мяч, а когда ускорить общекомандную игру, стремиться к балансу в этих действиях.

В высоком темпе демон­стрировать атакующий футбол все 90 минут очень тяжело, поэтому нужно уметь варьировать темп. Я хочу, чтобы ребя­та, играя в агрессивный, ата­кующий футбол, знали, когда нужно поберечь силы, а когда - ускориться. Будем стремить­ся к такой вариативности в действиях коллектива", - сказал Шевченко в интервью "Команде".

"Мы пре­взошли турков в контроле мяча, в эффективности действий. К слову, в отборочной группе мы на­ходимся среди лидеров и по дру­гим игровым показателям. Почему провалили концовку? Скорее, из-за неумения рационально распределить свои силы по ходу матча. Этого у нас пока нет", - также отметил главный тренер сборной. Читайте также: Шевченко похвалил сборную Косово и назвал победу Украины "очень важной"

Напомним, в трех стартовых матчах квалификации украинская сборная набрала 5 очков и занимает в своей группе третье место.