Сборная не умеет рационально распределять силы - Шевченко

Главный тренер "желто-синих" считает, что команда на хорошем уровне провела старт отбора на ЧМ-2018.
"На мой взгляд, мы упустили победу в первом матче с Исландией. Играли с хорошим соперником, и у нас был шанс завоевать три очка. То же самое можно сказать и о поединке с Турцией - в концовке нам попросту не хватило сил. Эти два матча мы провели на хорошем уровне. Почему не получилось победить? Тут нет однозначного ответа. Но важно, чтобы команда росла не только в плане качества демонстрируемого футбола, но и в понимании, как вести игру, иными словами - как действовать в зависимости от меняющейся ситуации на поле. Нужно знать, когда придержать мяч, а когда ускорить общекомандную игру, стремиться к балансу в этих действиях.
В высоком темпе демонстрировать атакующий футбол все 90 минут очень тяжело, поэтому нужно уметь варьировать темп. Я хочу, чтобы ребята, играя в агрессивный, атакующий футбол, знали, когда нужно поберечь силы, а когда - ускориться. Будем стремиться к такой вариативности в действиях коллектива", - сказал Шевченко в интервью "Команде".
"Мы превзошли турков в контроле мяча, в эффективности действий. К слову, в отборочной группе мы находимся среди лидеров и по другим игровым показателям. Почему провалили концовку? Скорее, из-за неумения рационально распределить свои силы по ходу матча. Этого у нас пока нет", - также отметил главный тренер сборной.
Напомним, в трех стартовых матчах квалификации украинская сборная набрала 5 очков и занимает в своей группе третье место.Dynamo.kiev.ua