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Сборная Аргентины справилась с Россией и выиграла чемпионат мира по футзалу

2 октября в 10:27

Состоялся финальный поединок турнира, на котором аргентинцы победили впервые в истории.

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Аргентинцы стали лучшими на турнире
fifa.com
В Колумбии подошел в концу чемпионат мира по футзалу. В финальном поединке встречались сборные Аргентины и России.

Россияне первыми вышли вперед, но практически сразу пропустили гол в ответ. К концу первого тайма аргентинцы вышли вперед, а сразу после перерыва Лима сравнял счет. Однако снова Аргентина быстро вернула себе преимущество, после чего забила и четвертый мяч. За полторы минуты до конца встречи счет стал 5:2, что фактически означало поражение России. Но россияне не сдались и сумели забить еще дважды, однако сравнять счет в матче им было уже не суждено.

Чемпионат мира по футзалу. Финал

Аргентина - Россия - 5:4
Голы: Вапораки, 16, 39, Куззолино, 20, Брэнди, 22, 23 - Лима, 16, 22, 40, Лысков, 39

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Напомним, сборная Аргентины на стадии 1/8 финала выбила из борьбы Украину, одержав победу со счетом 1:0 в овертайме.

По материалам: ZN.UA
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Тэги Аргентина футзал Россия финал чемпионат мира
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