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"Сандерленд" хочет купить у "Динамо" Виду - СМИ

7 ноября в 21:54

Английский клуб предлагает почти в два раза меньше, чем хотят получить в "Динамо".

Вида
Контракт Виды с "Динамо" действует до 2018 года
fcdynamo.kiev.ua
Английский "Сандерленд" заинтересован в трансфере защитника "Динамо" Домагоя Виды. Об этом сообщает Mirror.

Скауты "Сандерленда", по информации СМИ, наблюдали за игрой Виды во время выездного матча киевлян в Лиге чемпионов против "Бенфики" (0:1) и хотят подписать его в зимнее межсезонье.

"Сандерленд" готов заплатить за Виду не более 6,7 миллионов евро, в то же время "Динамо" планирует получить за хорватского защитника 11,2 миллиона евро.

Отметим, что контракт 27-летнего Виды с "Динамо" истекает в конце сезона 2017/2018.

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Добавим, что "Сандерленд" является аутсайдером английской Премьер-лиги. После одиннадцати туров команда занимает в чемпионате последнее место.

По материалам: Tribuna.com
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Тэги Сандерленд Динамо Вида трансфер
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