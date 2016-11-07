"Сандерленд" хочет купить у "Динамо" Виду - СМИ

Английский клуб предлагает почти в два раза меньше, чем хотят получить в "Динамо".

Контракт Виды с "Динамо" действует до 2018 года fcdynamo.kiev.ua

Английский "Сандерленд" заинтересован в трансфере защитника "Динамо" Домагоя Виды. Об этом сообщает Mirror.

Скауты "Сандерленда", по информации СМИ, наблюдали за игрой Виды во время выездного матча киевлян в Лиге чемпионов против "Бенфики" (0:1) и хотят подписать его в зимнее межсезонье.

"Сандерленд" готов заплатить за Виду не более 6,7 миллионов евро, в то же время "Динамо" планирует получить за хорватского защитника 11,2 миллиона евро.

Отметим, что контракт 27-летнего Виды с "Динамо" истекает в конце сезона 2017/2018. Читайте также: Милевский готов вернуться в "Динамо"

Добавим, что "Сандерленд" является аутсайдером английской Премьер-лиги. После одиннадцати туров команда занимает в чемпионате последнее место.