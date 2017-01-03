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Салидо больше не интересен бой с Ломаченко

3 января в 13:12

Украинский боксер будет вынужден искать нового соперника.

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Второй бой Ломаченко и Салидо может не состояться
BoxingScene
Чемпион мира по версии WBO Василий Ломаченко (7-1, 5 КО) больше не является приоритетным соперником для Орландо Салидо (43-13-4, 30 КО).

Ранее украинец сообщил, что его следующий поединок состоится весной следующего года против мексиканца, но теперь данный сценарий может не осуществиться. Салидо намерен выйти на ринг против Франсиско Варгаса, отказавшись от реванша с Ломаченко.

"Салидо просто стремится дать болельщикам те бои, которые они хотят видеть. Сейчас это бой Салидо-Варгас. Мы много обсуждали это. СМИ, общественность говорят об этом поединке. Так что теперь мы движемся в этом направлении", - сказал советник мексиканского боксера Шон Гиббонс в комментарии BoxingScene.

Напомним, первая встреча Василия Ломаченко и Орландо Салидо состоялась в 2014 году и закончилась для Ломаченко пока единственным поражением в его карьере.

В ночь на 27 ноября украинец защитил свой титул чемпиона мира в Лас-Вегасе, когда досрочно одолел непобедимого претендента из Ямайки Николаса Уолтерса.

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Ранее Василий Ломаченко был признан лучшим боксером мира по версии HBO.

По материалам: BoxingScene , Sport Arena ,
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Тэги Ломаченко бокс бой Салидо
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