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С "Бешикташем" сыграют сильнейшие футболисты - Ребров

5 декабря в 21:01

В "Динамо" намерены бороться за победу, несмотря на отсутствие турнирной мотивации.

Ребров
Ребров хочет побороться за результат
Динамомания
Завтра, 6 декабря, киевское "Динамо" проведет заключительный матч группового этапа Лиги чемпионов против турецкого "Бешикташа" на "Олимпийском". Украинский гранд после пяти туров имеет два очка в активе и занимает последнее место в группе B, досрочно потеряв шансы на продолжение борьбы в еврокубках.

"В матче с "Бешикташем" вы увидите самых сильных игроков, ведь не может быть ротации в Лиге чемпионов, какое бы команда место не занимала. Это турнир, к которому стремится каждая команда. Игра с "Шахтером" хотя и важна для нас, но она через неделю, а не через два дня, поэтому сейчас у нас все мысли о Лиге чемпионов.

Считаю, что то количество очков, которое мы набрали, мы, к сожалению, заслужили. Завтра, выходя на поле, я надеюсь и уверен, что ребята выйдут выигрывать", - сказал Ребров на пресс-конференции перед матчем.

"Фактор погоды? Думаю, учитывая, что у "Бешикташа" будет шанс впервые в истории клуба выйти в плей-офф Лиги чемпионов, они на погоду внимания обращать не будут. Для нас же погода абсолютно нормальная и никто от этого не прячется. Мы играли при "-15" и при "-10". Сейчас поле накрыто, поэтому, думаю, все будет нормально. Надеюсь, что придут болельщики и поддержат команду. Говорить о том, что погода может повлиять на исход встречи неправильно".

ZN.UA проведет онлайн-трансляцию поединка, который начнется в 21:45 по киевскому времени.

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Напомним, букмекеры считают, что "Динамо" на домашней арене не сможет добиться положительного результата.

По материалам: XSport.ua
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Тэги Динамо Ребров Бешикташ футбол Лига чемпионов
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